ماذا قالت إليسا عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أدانت الفنانة إليسا، محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدة أن هذا الاعتداء يُعد تهديدا للعراق.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "الله يحمي العراق وأهلها وشعبها بعد الاعتداء البشع على الرئيس مصطفى الكاظمي".

وأضافت: "هذا الاعتداء هو تهديد للعراق وللحرية والاعتدال ولكل مسار مؤسساتي هدفه التقدم.. الله يحمي العراق ولبنان وكل الدول العربية".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، شدد على أن "الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد "تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق".

وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن هذا التطور "يستوجب وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه".

وقال :"لا يمكن أن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، تستعد لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المطرب الجزائري الشاب خالد يوم 12 نوفمبر الجاري.