"لا نريده في المغرب".. القصة الكاملة للجدل المثار حول حفل محمد رمضان بمراكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل مؤخرا، عقب إعلانه عن الاستعداد لإحياء حفل غنائي في مراكش بالمغرب الشهر المقبل، مما أثار غضب الجمهور المغربي تجاهه ليطلقوا هاشتاج "لا نريد محمد رمضان في المغرب".

أزمة حفل محمد رمضان في المغرب

بداية القصة كانت بإعلان محمد رمضان في مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفله الثاني في المغرب، ونشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلّق عليه وكتب: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية"، لتأتي عقب ذلك ردة فعل كبيرة من الجمهور المغربي على موقع "تويتر"، رفضا لحفله في المغرب.

ردة فعل الجمهور المغربي اختلفت أسبابها حسبما كشفت التغريدات عبر الهاشتاج، وفي مقدمتها كون ذلك ردا ما حدث مع النجم المغربي سعد لمجرد بمصر خلال الفترة الماضية وحالة الغضب التي واجهته من الجمهور عقب إطلاق إحدى القنوات برومو حلقة سعد لمجرد لينتشر بعدها هاشتاج "مش عايزين لمجرد في مصر".

ومن بين تعليقات الجمهور على الهاشتاج: "غير مرحب بك في المغرب أبدا"، "معندناش حفلات وأنت أصلا مش مرحب بيك عندنا"، "أنا ضد استقباله في بلدنا"، "العين بالعين والبادي أظلم"، "لا للفنانين المصريين في المغرب"، "لماذا تم منع سعد المجرد من الغناء في مصر ولماذا تم منع حلقته من العرض؟ لماذا يهاجم سعد في مصر؟ بالمقابل لا نريد رمضان عندنا في المغرب" وغيرها.

بينما جاءت تعليقات أخرى، مرحبة به في المغرب: "من الذي قال لك لا نريدك في مغربنا؟"، "نحن لا نهين أحد، لماذا تفعلوا هذا.. مصر والمغرب إخوات" وغيرها.

فيما عقب بعض المصريين من خلال الهاشتاج، ومن بين التعليقات: "المغاربة عاملين هاشتاج مش عايزين محمد رمضان في المغرب على أساس بيردوا اللي حصل مع سعد لمجرد"، "في فنانين كتير في مصر مغاربة زي سميرة سعيد وجنات ولكن سعد لمجرد لاتهامه في أكثر من واقعة تحرش" وغيرها.

علاقة محمد رمضان وسعد لمجرد

وتعاون الفنان محمد رمضان مع الفنان سعد لمجرد بأغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني، وأثير بعد طرحها شائعة وجود أزمة بين رمضان ولمجرد حول أرباح الأغنية.

وخرج "لمجرد" بعدها لينفي كل الأخبار التي ادعت توتر علاقته بمحمد رمضان وأنها باتت يسودها الفتور، مؤكدا أنه سمع بهذا الخبر وقرأه وفضل عدم الرد، وقال لمجرد ببرنامج "the insider بالعربي"، إن فكرة الفيلم الذي أعلن عنه مع محمد رمضان خلال حفلهما في دبي مازالت قائمة، ولكن الظروف التي مر بها العالم أجلت كل المشاريع وللآن لا يوجد أي ورق مكتوب، وعبر "لمجرد" عن إعجابه بما يقدمه محمد رمضان وأشار إلى أنه يحترم فكره وينتظر مسلسلاته كل عام ووصفه بوحش الشاشة.

ليرد الفنان محمد رمضان، على حديث صديقه المطرب سعد المجرد بعد انتشار شائعات وأخبار عن خلاف بينهم، مؤكدًا على حبه وصداقته للفنان سعد المجرد وعدم وجود أي خلافات بينهما، مشيرا إلى أنه خلال هذا الزمان لا يجب أن يصدق الإنسان شئ بدون أن يراه بعينه.

وأعاد "رمضان"، وقتها نشر فيديو عبر إنستجرام ل سعد لمجرد من برنامج insider بالعربي، وعلق: "الإشاعات والفتنة لا دين لها.. في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب.. النجم سعد لمجرد".

يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، مع نجمي المغرب ريد وان ونعمان بلعياشي.