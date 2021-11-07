شريف منير ينشر صورة مع أسرة الشهيد أحمد المنسي: "شرف عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان شريف منير جمهوره بصورة جديدة له، رفقة زوجة وأولاد الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد عام 2017 الماضي، خلال أحداث هجوم كمين البرث، بمنطقة رفح بسيناء.

ونشر شريف، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صورة تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسي وأولاده الأسبوع الماضي، أثناء تكريمنا من جامعة حلوان.. شرف عظيم".

ومن ناحية أخرى ينتظر شريف منير عرض فيلم "السرب"، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

كما ينتظر شريف منير عرض مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

