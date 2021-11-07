تامر حسني يلهم أصحاب الهمم فرحا وأملا.. “قد التحدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت جمعية “رسالة”، فيديو كليب “قد التحدي” للنجم المصري تامر حسني، في رسالة تفاؤل وأمل جديدة من “نجم الجيل” لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال المشاركة في مبادرة “يوم التحدي” التي تطلقها الجمعية.

تامر حسني يطلّ في العمل الذي صوّره مع أبطال من أصحاب الهمم، في لقطات عاطفية مؤثرة جداً فينثر التفاؤل والأمل بينهم ويدعمهم في تحقيق أحلامهم من خلال مبادرة يوم التحدي من جمعية رسالة.

الأغنية سجّلها تامر حسني ليحثّ من خلالها أصحاب الهمم على مواجهة المصاعب التي قد تعترضهم مهما كانت قساوتها للاستمرار والوصول إلى أهدافهم.

وعبّر تامر حسني عن سعادته بتقديم أغنية “قد التحدي”، فنشر فيديو الأغنية على صفحته في موقع “إنستجرام” وعلّق عليه قائلًا: علشان إحنا عارفين إنهم قد التحدي والمسئولية، جمعية رسالة أطلقت مبادرة يوم التحدي في أول جمعة من ديسمبر برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم أبطال التحدي في مشوارهم عشان يقدروا يحققوا كل اللي بيتمنوه”.

وأضاف تامر: “ادعمهم عشان نخلي حياتهم أفضل، لمعرفة المزيد عن مبادرة يوم التحدي اضغط على اللينك التالي: https://yom-eltahady.resala.org/ ، يمكنك أيضًا من خلال نفس الرابط الاشتراك كمتطوع في الاحتفالية أو كبطل من أبطال التحدي”.

جمعية “رسالة” شكرت من جهتها تامر حسني على تبرعه بهذا العمل وأضافت بتعليقها على الفيديو: “ذوي الاحتياجات الخاصة هما أبطال التحدي الحقيقيين، وعشان كده هندعم كل ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم من خلال مبادرة يوم التحدي من جمعية رسالة في أول جمعة من ديسمبر برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي”.

وتأتي مبادرة “قد التحدي” من جمعية “رسالة” برعاية من وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم أبطال التحدي في مشوارهم.

يذكر أن يوم التحدي هو مبادرة تم إطلاقها من خلال جمعية رسالة لتقدير أبطال التحدي، وتهدف في الأساس إلى تسليط الضوء عليهم وحقوقهم في المجتمع والتمهيد لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي بدون أي تمييز، والمبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد تم تخصيص شهر للاحتفال ونشر الوعي بأبطال التحدي عالميًا وهو شهر ديسمبر، وبناءً على ذلك تم اختيار “أول جمعة من ديسمبر” ليكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر، وسيتم إقامة احتفالية لأبطال التحدي وعائلاتهم من خلال جمعية رسالة وستكون في كل محافظات مصر.