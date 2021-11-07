شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن ونبيل نور الدين أبرز الحاضرين فى عزاء أحمد عبد الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن فى عزاء الفنان الراحل أحمد عبد الحى الذى توفى أمس السبت بعد تعرضه لوعكة صحية فى أحد المستشفيات، إلى مسجد الحمد بشارع فيصل بالهرم، وكان أبرزهم: المخرج تامر محسن والمخرج أحمد صقر، والفنان أحمد سلامة ونبيل نور الدين، والفنان أحمد السلكاوى والفنانة نيرمين زعزع، والفنان كريم الحسينى، وتلقى العزاء أسرة الممثل.

رحل عن عالمنا الممثل أحمد عبد الحي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، هو مشاركته في المسلسل الخيالي وادى الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.

المسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري، الذي ينجح دائمًا في تحويل النصوص إلى أعمالٍ واسعة المخيلة وتقديمها للمشاهدين، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر ومصممة الأزياء إيناس عبد الله.

ويأتي إطلاق مسلسل "وادي الجن" بعد مجموعة من المسلسلات الناجحة التي قدمتها "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مثل "أنصاف مجانين" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" و"دون" و"واحد + واحد" و"حب الطيبين".