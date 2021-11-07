شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تبدأ تصوير "نقل عام" مع محمود حميدة وسوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة ريم البارودى، اليوم الأحد، تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "نقل عام" الذى يقوم ببطولته النجم محمود حميدة، في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت ريم بتصوير العمل اليوم بعد انطلاقه أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر ريم في الديكور الحالي لمدة أسبوع بشكل يومى.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محى الدين، ايمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوى.



ريم البارودى

يذكر أن ريم البارودى شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدرى، يسرا مسعودى، والمسلسل من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

كما شاركت ريم كضيفة شرف فى مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.