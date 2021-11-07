شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "قد التحدى" إهداءً لذوى الاحتياجات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الجيل تامر حسنى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قد التحدى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذى تبرع بهذا العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة يوم التحدى، والأغنية من كلمات محمد القياتى، الحان محمد حمزة، توزيع احمد عادل، والكليب من اخراج محمد الشوربجى.

وفى جانب آخر فاجأ النجم تامر حسنى متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام، من خلال فيديو له أثناء مفاجأة عروسين في حفل زفافهما داخل لوس انجلوس في أمريكا، حيث حضر حفل الزفاف وظهر متخفيًا من خلف ستار، قبل أن يفاجأ الحضور بالظهور والغناء ما أسعدهم إلى حد كبير وأثار الدهشة بين الحضور، وبشكل خاص العروسين مثلما ظهر على وجوههم التي عكست فرحة كبيرة بتلك المفاجأة التي روى تامر كواليسها في تعليقه على الفيديو.

وكتب النجم تامر حسنى كواليس مفاجأته للعروسين مؤكدًا أن ذلك جاء بناءً على اتفاقه مع والدة العريس التي اتفقت معه على مفاجأة العروسين، وذلك بعدما أخبرهم أن وقته لن يسمح بالتواجد وحضور حفل الزفاف حتى لا يكتشفوا شيئا بخصوص المفاجأة.

كما وجه تامر رسالة إلى العروسين قال فيها: "عايز اقولكوا حبكوا ليا أثر فيا أوى طول الفرح، وأنا كمان حبيتكوا جدا، وشكرا لكل اللى نظموا الخطة الجميلة علشان نفاجئهم".

يشارك النجم تامر حسنى في موسم الرياض بإحياء حفل غنائى يوم الخميس 11 نوفمبر الجارى على مسرح أبو بكر سالم، وتطرح تيكت الحفل اليوم فى السابعة مساء، وروج تامر حسنى للحفل على عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تطرح التذاكر اليوم الساعة 7 مساء".