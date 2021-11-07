شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة أشهر صورة فى مصر.. معجبة الهضبة: كنت سرحانة ونظرتى صادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت منذ أيام، صورة للهضبة عمرو دياب، وهو يتطلع إلى إحدى الفتيات أثناء إجراء لقاء تليفزونى بعد إحيائه لحفل "إكسبو" دبى، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وتساءلوا على هوية الفتاة التي تبادلت هي والهضبة النظرات".

وقالت الفتاة والتي تدعى أميرة بو ربيع، في لقاء تليفزيونى: "أنا تونسية الجنسية ومن فانز عمرو دياب وموجودة في دبى بشتغل وكنت مع صديقاتى من الفانز ولم أكن أتوقع ما حدث، وكانت مفاجأة، والموضوع كله حصل صدفة وكل ما في الأمر أنى حاولت أخد سيلفى ومكنتش أعرف إنى ظاهرة في خلفية اللقاء اللى بيسجله عمرو دياب".

وأضافت أميرة بو ربيع: "النظرة كانت صادقة جدًا، وهو أمر طبيعى من إنسان شايف حلمه وجها لوجه وإنى شايفة فنانى المفضل عن قريب وكنت سرحانة إنى شايفاه قدامى وكمان طريقة حديثه، وأنا اللى كنت ببص علطول عليه في اللقاء لكن هو نظرته كانت سريعة واستكمل اللقاء".

وعن إذا عرض عليها الظهور موديل في لكيب مع عمرو دياب قالت: "أنا ليا تجربة في المجال عندما كنت ملكة جمال منذ 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات وأرادوا دخولى مجال التمثيل ولكنى كنت مركزة وقتها في التعليم وأتطور أكاديميا، لكن لو جاتلى الفرصة في الظهور في كليب مع عمرو دياب أكيد مش هارفض".

وتابعت أميرة بو ربيع: "عمرو دياب موجود في كل مراحلنا العمرية، وأنا لا أسمع غيره سواء في المنزل أو السيارة أو اى مكان، ولو فكرت في أغنية تعبر عن اللى حصل والتريند يبقى هي أغنية انت الحظ اللى غناها عمرو دياب".