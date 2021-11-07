شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وإلهام شاهين وأشرف زكى بندوة تكريم محمد سيف الأفخم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة تكريم رئيس الهيئة الدولية للمسرح المهندس محمد سيف الأفخم، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، فى دورته السادسة دورة " سميحة أيوب " بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والنجمة إلهام شاهين، والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمى، الفنان طارق صبرى، دكتور سامح مهران، وأدار الندوه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، بحضور رئيس المهرجان مازن الغرباوي، والمهندس محمد سيف الأفخم.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم، أحب أبدأ بالشكر لإدارة المهرجان، متمثلة فى رئيسه، لنجاح أى فاعلية أو نشاط أهم منطقتين البداية الصحيحة ومرحله التوهج تكون طويلة، فاذا استطعنا ان تكون مدة التوهج طويلة فهذا يدل علي النجاح الكبير، والمشكلة فى الصراعات التى تقتل الوهج، لابد ألا نلتفت لتلك الأشياء، وهناك كثير من الفنانين عندما أسأله عن رسالتك تجد لا شيء.