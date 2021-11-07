شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "أم العيال" أحمد وفيق يطلب من عريس ابنته شبكة بـ50 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأولى من حدوتة "أم العيال" إحدى حواديت مسلسل "زى القمر"، بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق، والذى تعرض على قناة الحياة، من إخراج شيرين عادل، وتأليف عمرو الدالى، ولاقت الحلقة تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، لاسيما أن أحداثها كانت مشوقة وتمتزج بين الدراما والكوميديا.

وظهرت ملامح الحلقة الأولى بشكل جاذب للمشاهد، خاصة الشخصية التي يقدمها أحمد وفيق، والتي تطرح سؤالاً مهماً، وهو كيف تكون رجلاً غير مسؤول رغم أنك متزوج ولديك أبناء؟، وكيف تستغل براءة هؤلاء الأطفال في العمل حتى تعيش لمزاجك وتأخذ مرتباتهم من أجل المخدرات.

وشهدت الحلقة الأولى أيضًا، طلب عوض الزواج من منال أبنة أحمد وفيق، ولكن والدها يرغب في عدم تلك الزيجة بسبب، أن منال تعمل خادمة مع العائلات الكبيرة، وتجلب 5 ألاف جنيه ويأخذهم منها والدها، ولذلك يرغب في عدم الموافقة على الزواج بسبب الفلوس.

ولكن ضغطت زوجته رانيا فريد شوقى على زوجها أحمد وفيق حتى تتم الزيجة، حيث طلب من العريس 50 ألف جنيها ذهب، بالإضافة إلى باقى العفش.

حدوتة "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.