شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يحيى ذكرى رحيل هيثم أحمد زكى: ربنا يرحمك ويرحم والديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المخرج عمرو عرفة، الذكرى الثانية لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، التى توافق اليوم، الأحد، حيث توفى يوم 7 نوفمبر، متأثرًا بهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، طالبًا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الله يرحمك يا هيثم ويرحم والديك وكل أسرتك، الذكرى السنوية اليوم ادعوا لهم".



عمرو عرفة

وتمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان هيثم أحمد زكى، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، تاركًا خلفه بعض الأعمال الفنية الذى حفر اسمه فيها إلى الآن.

واستطاع هيثم أحمد زكى أن يقدم عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة رغم حياته المليئة بالحزن بسبب الوحدة التى كان يعيش فيها وفقدان أقرب الناس فى طفولته فقد والدته الفنان هالة فؤاد وفى صباه فقد والده الفنان الكبير أحمد زكى، ورغم هذه الحياة الا أنه حاول جاهدًا أن يصنع لنفسه تاريخ فنى سواء فى السينما أو الدراما، ولكن للقدر كان رأى آخر فاقتصرت أعماله على عدد قليل، خاصة فى السينما.

بدأ هيثم زكى، مشواره السينمائى بمشاركه والده فى فيلم واحد فقط وهو فيلم "حليم" حيث جسد دور عبد الحليم فى شبابه، ليستكمل بعد ذلك والده قصة المسلسل الذى يتناول حياة العندليب عبد الحليم حافظ وشاركته فى البطولة النجمة منى زكى، وتوالت الأعمال بعدها وشارك فى فيلم "البلياتشو" و"كف القمر"، وفيلم "سكر مر".

وكانت آخر أعمال هيثم أحمد زكى السينمائية فى فيلم "الكنز" بينما آخر عمل درامى كان فى مسلسل "علامة استفهام" الذى عرض فى عام 2019، مع الفنان محمد رجب إخراج سميح النقاش.