شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز عادل: سعيد بتجديد الثقة كعضو مجلس نقابة الممثلين وبشكر كل أصحابى على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سعادته بتجديد الثقة له بعد أن حصل على عدد أصوات 663 صوتا في انتخابات التجديد النصفى التي أقيمت في نادى النقابة بشارع البحر الأعظم أول أمس، لاختيار 6 أعضاء.

ونشر عزوز عادل، فيديو من كواليس انتخابات التجديد النصفى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله تم تجديد الثقة ليا كعضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية، اشكر أعضاء الجمعية العمومية، حيث إننى حصلت في الدورة السابقة على 505 صوت، والآن حصلت 663 صوتا".

وتابع عزوز عادل: "بشكر كل أصحابي واخواتي على كل الدعم والحب اللى شفته ده وإن شاء الله أكون قد الثقة دي، وأوعدكم سوف أعمل بإذن الله بكل إخلاص واجتهاد".

وحرص عدد من الفنانين علي التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، منذ اللحظات الأولى والإدلاء بأصواتهم، منهم: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، احمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، ايمي طلعت زكريا، أحمد صيام، غادة إبراهيم.

وأدلى عدد من الفنانين بأصواتهم في الانتخابات، منهم: نضال الشافعي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، احمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمد المرغني وزوجته، محسن منصور، مها أحمد.

وشارك أيضا عدد من نجوم مسرح مصر في الانتخابات، منهم: مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفي بسيط، كما حضر، سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزيري، طاهر ابو ليلة، مصطفى أبو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح احمد، احمد شاكر.