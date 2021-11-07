شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إياد نصار فى منطقة المنصورية بسبب "قانون العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان إياد نصار مشاهده فى مسلسله الجديد "قانون العمل"، بديكور خاص بنطقة المنصورية اليوم الأحد، حيث يناقش من خلاله حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

يذكر أن إياد نصار قد انتهى من تصوير فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، الأسابيع الماضية، وقال: لـ"الخليج 365" إن الفيلم يعد خطوة مهمة في مشواره الفني خاصة أنه من كتابة عبقرى مثل أسامة أنور عكاشة الذى شكل وجدان أجيال مختلفة بأعماله الفنية التي تركت بصمة مهمة في عالم السينما والدراما.