شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير بصحبة أطفال وزوجة الشهيد أحمد المنسي: شرف عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم شريف منير، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع أطفال وزوجه الشهيد البطل أحمد المنسي، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها وهو يجلس بجوارهم، حيث كتب قائلاً: "صورة تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد المنسي وأولاده الأسبوع الماضي أثناء تكريمنا من جامعة حلوان، شرف عظيم".

ووجه منير، رسالة إلى جمهوره، على خلفية عرض الحلقة الأخيرة من مسلسلة "إجازة مفتوحة" الأسبوع الماضي، قائلاً عبر إنستجرام: "إلى لقاء قريب في عمل ينال إعجابكم"، وقال شريف منير فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع الصور إنستجرام: "أتمنى تكون عيلة شريف صالح عند حسن ظنكم.. وإلى لقاء قريب في عمل ينال إعجابكم".



شريف منير واطفال الشهيد المنسي وزوجته



شريف منير واطفال الشهيد

ومسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.