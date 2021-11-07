شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت يلغى جدول حفلاته بعد مأساة Astroworld.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن اقتراب إلغاء النجم العالمي ترافيس سكوت، لجدول حفلاته المقرر لها خلال الفترة القادمة، بعد مأساة حفل Astroworld التى خلفت 8 قتلى ومئات الضحايا أثر حالة التدافع التى شهدتها الحفل من قبل الجماهير.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن حفل Astroworld التى اقيمت فى هيوستن يوم الجمعة الماضي، تسببت فى حالة من الهلع للمطرب العالمي، يقترب من خلالها لالغاء جدول حفلاته المقبلة، لحين انتهاء التحقيقات فى الحفل ومحاسبة المخظئين فى وقوع كل تلك الضحايا.



ترافيس سكوت

ويشار إلى أنه بعد الحادث الأليم، علق سكوت، من خلال حسابه علي تويتر، من خلال بيان، قال فيه: "لقد دُمرت تمامًا لما حدث الليلة الماضية.. دعواتي للعائلات وكل المتأثرين بما حدث في مهرجان أستروورلد".

وأضاف "أنا ملتزم بالعمل مع مجتمع هيوستن للشفاء ودعم العائلات المحتاجة، شكرًا قسم الإطفاء، و NRG Park على استجابتهم الفورية ودعمكم.. أحبكم جميعا".

ووفقًا لرئيس الإطفاء في هيوستن بتكساس، فإن الحادث وقع بسبب تدافع الجماهير، وعندما بدأ الناس بالضغط باتجاه مقدمة المسرح، مما سبب حالة من الإصابات الجماعية بين الجمهور، وكشفت تقارير أن ما يقارب من 300 شخص أصيب في الحفل، وأصيب 11 شخص بسكتة قلبية بسبب حالة الذعر والتدافع، وتوفي منهم 8 أشخاص، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو من الحفل، وكذلك فيديوهات لسيارات الإسعاف وهي تدخل مكان الحفل، وتصدر الحدث مواقع التواصل في الساعات الأخيرة.