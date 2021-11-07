شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ8 من مهرجان أفلامنا للفيلم العربى بشمال ألمانيا.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ 8 من مهرجان أفلامنا للفيلم العربي في شمال ألمانيا، الجمعة المقبل، وهو المهرجان الذي يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، واختار المهرجان الفيلم المصري "صندوق الدنيا" ليعرض في افتتاح المهرجان، وهو من بطولة الفيلم خالد الصاوى، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، من إخراج عماد البهات أيضًا.



صندوق الدنيا

فيلم "صندوق الدنيا" تدور أحداثه حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.

ومن جانبه قال المصري محمد سالم رئيس المهرجان، إنه بالرغم من الصعوبات التى تواجه صناع السينما والسينمات والتجمعات بشكلٍ عام فى أوروبا وفى دول العالم المختلفة بسبب وباء كورونا، استطاع المهرجان أن يستعد بشكل كامل لإطلاق الدورة الـ 8 من المهرجان والتي تهدف إلى التبادل الثقافي ما بين المانيا والعالم العربي



فيلم صوفيا

وكشف سالم، عن عرض الفيلم الفرنسي المغربي، "صوفيا" ضمن فعاليات المهرجان والذي يجور حول فتاة في العشرين من عمرها، تعيش مع أهلها في الدار البيضاء، تلد طفلًا خارج إطار الزواج فيعتبرها المجتمع خارجة عن القانون واﻷعراف، وتمنحها إدارة المستشفى مهلة 24 ساعة لإحضار الوثائق الخاصة بالأب قبل إبلاغ السلطات الرسمية عنها .



فيلم صوفيا

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ مريم بن مبارك، وهو من بطولة مها عليمي ولبنى إزبال وسارة بيرلس وفوزي بن السعيدي وحمزة خفيف ونادية نيازي، كما يعرض المهرجان الفيلم السوري الألماني " كورس اللغة الألمانية" و "الفيلم الوثائقي "منمنمات شرقية" والذي يعرض حياة مجموعة من النساء العرب وحياتهم في ألمانيا.



مهرجان أفلامنا

المهرجان ينظم بشكلٍ دوري منذ عام 2012 فى شمال ألمانيا وتحديدا في بريمن وهامبورج و هانوفار و أوسنابروك و أولدنبورج و جرونش باى، و ينطلق تحت رعاية مؤسسة جسور للتبادل الثقافى ما بين ألمانيا والعالم العربي وهى مؤسسة غير هادفة للربح .