شكرا لقرائتكم خبر عن "ذكريات".. يسرا تسترجع شبابها بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة يسرا، ذكريات شبابها وشاركت جمهورها صورة قديمة لها في مرحلة الشباب، عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "ذكريات"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في جمالها وأنها مازالت محتفظة بها ولم تتغير كثيرًا.



يسرا وتقدم النجمة يسرا مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وشرعت العدل جروب في التحضيرات المبدئية للمسلسل، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ في تصوير المسلسل مطلع شهر يناير المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

يسرا

وآخر أعمال يسرا مسلسل "حرب أهلية"، وعرض رمضان الماضى، من بطولة: باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.