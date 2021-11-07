شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان" عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهى الأغنية السابعة من ألبومه "ولسه" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وطرح رامى جمال منذ أسابيع قليلة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.