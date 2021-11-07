شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لحفلها الأضخم لـ"اليوبيل الفضى" منتصف نوفمبر.. وتامر حسنى يحيى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على قدم وساق للاحتفال بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عامًا من الريادة والنجاح"، فى حفل ضخم يحيه النجم تامر حسنى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك منتصف شهر نوفمبر الجارى، احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تقوم حاليًا الجامعة بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائى الكبير.

ومن المقرر أن يقدم نجم الغناء فى مصر والوطن العربى تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل، ويتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" لتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ مصر في الغناء والسينما، ويأتى ذلك فى الوقت الذى اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام بلا منافس.

ويقوم تامر حسنى بإحياء حفل اليوبيل الفضى المقرر إقامته يوم 15 نوفمبر داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بينما يحيى حفلا آخر داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 8 ديسمبر المقبل، ويحضر حفل اليوبيل الفضى نخبة من أبرز الشخصيات فى مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، حيث يواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، والتى يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخى، ويأتي احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى تعبيرًا عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضا المسئولية المجتمعية، وتقديرًا وعرفانًا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافى، التى وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التى يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.