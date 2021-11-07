شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة من موسم Stranger Things مع اقتراب طرحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، مقطع فيديو يظهر من خلاله أبطال العمل الدرامي الشهير، حيث يلهون ويلعبون خلف الكواليس، تزامنًا مع طرح الملامح الأولي للعمل رسمياً منذ ايام.

وكشفت الشركة المنتجة لسلسلة الإثارة والغموض Stranger Things مؤخراً عن مقطع فيديو تشويقى للموسم الرابع من المسلسل الشهير المقرر عرضه العام المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، لتعلن عن اقتراب عرض الحلقات الجديدة بعد توقف دام ثلاثة سنوات.

ونقلت صحيفة فاريتى، المشهد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر"، والذى جاء عبارة عن مشهد كامل من أحداث الموسم الجديد يظهر فيه الأبطال الصغار وهم فى مهمة جديدة لمواجهة قوى الشر التى اعتادوا مواجهتها منذ الحلقات الأولى.



ميلي بوبي براون من الكواليس



خلف كواليس الموسم الجديد