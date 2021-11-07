خاص – محمد قيس إلى السينما العالمية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاقت أولى تجارب الإعلامي اللبناني محمد قيس في الدراما، أصداءًا إيجابية جدًا، خاصةً أنه نقل خبرته أمام كاميرا البرامج إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل “حكايتي”، في أوّل بطولة درامية له مع شركة “مروى جروب” لصاحبها مروان حداد.

محمد الذي استطاع أن يكون محور اهتمام المشاهدين، بشخصية “رائد” التي يجسدها في العمل، وحصد آلاف التعليقات المشيدة بدوره، والثناء من وجوه معروفة ومشاهير وجمهور الدراما، تلقى مؤخرًا عرضًا تمثيليًا عالميًا لم يكشف عنه بعد.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجـرد” أن محمد تلقى عرضًا للمشاركة في فيلم عالمي، إلى جانب نخبة من الممثلين الأجانب، إلّا أنه يتكتّم حتى اللحظة عن المشروع إلى حين دراسته بعناية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

يذكر أن مسلسل “حكايتي”، مؤلف من 60 حلقة كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز، وتدور أحداثه، حول عائلات من الطبقة الفقيرة، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعانها وحكايتها نحو المستقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد قيس، الفنانة الشابة ماريتا الحلاني ونخبة من الممثلين نذكر منهم: جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام ابو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، وجين قنصل.