الصور الأولى من عزاء الفنان أحمد عبد الحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأ توافد المعزين على عزاء الفنان أحمد عبد الحي، بمسجد الحمد بشارع فيصل بالجيزة.

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد عبد الحي بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية في نهاية التسعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي مسلسل "وادي الجن - الكهف"، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربع طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.