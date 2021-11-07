"اليوبيل الفضي" لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منتصف نوفمبر.. وتامر حسني يحيى الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على قدم وساق للاحتفال بيوبيلها الفضي، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، في حفل ضخم يحيه النجم تامر حسني على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك منتصف شهر نوفمبر الجاري، احتفالا بهذه المناسبة، حيث تقوم حالياً الجامعة بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائي الكبير.

ومن المقرر أن يقدم النجم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل.

ويتضمن برنامج الحفل تكريم تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" لتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ مصر في الغناء والسينما، ويأتي ذلك في الوقت الذي اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام بلا منافس.

ويقوم تامر حسنى بإحياء حفل اليوبيل الفضي المقرر إقامته يوم 15 نوفمبر داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بينما يحيى حفلا آخر داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 8 ديسمبر المقبل، ويحضر حفل اليوبيل الفضي نخبة من أبرز الشخصيات من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي، كواحدة من أوائل الجامعات الخاصة في مصر، والتي يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخي، ويأتي الاحتفال تقديرا وعرفانا لمؤسسة الجامعة الدكتورة الراحلة سعاد كفافي، التي وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات التي يحتذى بها.