القاهرة السينمائي- هند صبري تتحدث عن "البحث مع علا" وتجربتها مع نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تأسيس شراكة مع منصة نتفليكس للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، وتشمل الأنشطة ورشات عمل وحلقات نقاشية مع فريق نتفليكس ومنتجين منفذين لمسلسلات نتفليكس العربية. تهدف الجلسات إلى طرح ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بمجال الترفيه في العالم العربي ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع المواهب العربية.

ومن بين الجلسات واحدة بعنوان "لأنها أبدعت" بهدف التعبير عن صوت المخرجات العربيات وتسليط الضوء على تطور دور المرأة في مجال الترفيه في العالم العربي، تنظم نتفليكس النسخة الثانية من مبادرة "لأنها أبدعت" في أيام القاهرة لصناعة السينما بشكل حصري.

تتضمن الفعاليات حواراً مع واحدة من أهم المواهب النسائية في العالم العربي، هي الفنانة هند صبري، التي من المقرر أن تستعرض خلال الجلسة مشوارها الفني وصولًا لعملها كمنتجة منفذة في مسلسل نتفليكس المقبل "البحث عن علا"، وكذلك سيتم التطرق إلى الفرص والصعوبات التي واجهتها كممثلة ومنتجة وأم، وما تعلمته خلال مشوار العمل في صناعة السينما والتليفزيون في العالم العربي.