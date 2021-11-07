"القاهرة السينمائي" ينظم حلقة نقاشية عن "مدرسة الروابي للبنات" بالتعاون مع "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة والأربعين التي من المقرر إطلاقها في 26 نوفمبر الجاري، حلقة نقاشية عن مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بالتعاون مع شبكة نتفليكس.

تشارك في الحلقة النقاشية كل من تيما الشوملي مبتكرة المسلسل ومخرجته والمنتج التنفيذي له، والممثلة ركين سعد والممثلة جوانا عريضة. وسوف تركز المشاركات في النقاش عن الجهود المبذولة لتطوير القصة التي لاقت صدى كبيراً عند المشاهدين حول العالم.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).