الفنانة مي حسن تنجو من محاولة اختطاف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نجت الممثلة المصرية، مي حسن، من محاولة اختطاف على يد سائق لإحدى شركات التوصيل الخاصة، لافته إلى أنها أبلغت الشرطة لضبطه.

وروت مي في تصريحات، نقلتها عنها بوابة “أخبار اليوم”، ما حدث معها، وقال إنها “طلبت سيارة من إحدي الشركات الخاصة لتوصيلها من مول مصر إلى حدايق الأهرام… ولما ركبت معاه فوجئت به يغير الطريق ويدخل في شوارع ضلمة (مظلمة) وأماكن بها عمارات تحت الإنشاء”.

وأضافت مي: “فتحت باب العربية والسواق فرمل مرة واحدة، وبعدين نطيت من العربية، وصوتي كان عالي والناس اتلمت ولقيت (وجدت) السواق بيهددني وبيقلي حطي لسانك في بقك لأدفنك مكانك (أقتلك)”.

وتابعت: “الحمد لله الحادثة عدت على خير”، وأشارت إلى أنها أبغلت قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة والقبض على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودخلت مي حسن تجربة التمثيل للمرة الأولى في مسلسل “أزمة نسب” عام 2016، في عام 2019 شاركت في مسلسل “البرنسيسة”، وآخر أعمال مي حسن، حاليًا، المشاركة في مسلسل “طلقتك نفسي”، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات.