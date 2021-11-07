ابن قصي خولي بظهور جديد مع والدته.. فيديو عفوي وتعليق من القلب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت التونسية، مديحة الحمداني، والدة الابن الوحيد للنجم السوري قصي خولي، مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيه بشكل عفوي رفقة ابنها من خولي “العميد فارس”، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الحمداني في الفيديو، من خلال صورة “ثابتة”، وهي ترتدي نظارة، بينما حرصت على إخفاء ملامح وجه ابنها، كما العادة في كل ظهور له.

وأضافت مديحة الحمداني للفيديو تعليقاً، تضمن أغنية: “حبيبي انت وروحي انت”، وذلك في تأكيد أنه يمثل لها كل شيء في حياتها، كما وصفته بأنه السند لها من خلال تعليقها كاتبة: “سندي”.

ولم يمر منشور مديحة الحمداني مرور الكرام، حيث قابله الفنان السوري قصي خولي، والد ابنها، بتعليق كتب فيه: “ربنا يحميكما”، لترد عليه مديحة، قائلة: “ويحميك إن شاء الله”.

وعقب تعليق خولي، ورد مديحة الحمداني، تدخل الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بتلك العلاقة الجيدة، وطالبوهما بلم الشمل وإتمام الصلح بينهما وعودة المياه إلى مجاريها.