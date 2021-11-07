“فنانتي الصغيرة”.. داليا مبارك تكشف عن موهبة ابنتها في الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن المواهب الفنية ستظل ممتدة داخل أسرة الفنانة السعودية داليا مبارك، حيث كشفت الأخيرة عن امتلاك ابنتها الكبرى “لي لي” موهبة الغناء.

ونشرت مبارك فيديو لابنتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، استعرضت من خلاله موهبتها والتي كانت ممسكة بـ”ملعقة”، كأنها “مايك”، وتردد إحدى الأغاني الأجنبية.

وتنبأت الفنانة السعودية بأن ابنتها سوف تسير على خطاها في عالم الفن، من خلال بوابة الغناء، حيث دونت تعليقاً على الفيديو، قالت فيه: “فنانتي الصغيرة”.

ولاحظ المتابعون الشبه القوي بين “لي لي”، ووالدتها داليا مبارك، إذ قال العديد منهم إنها “نسخة طبق الأصل” منها.

وليست “لي لي” هي الابنة الوحيدة لداليا مبارك، حيث رزقت في شهر مايو الماضي بابنتها الثانية “جاز”، وكشفت سابقاً عن السر وراء اختيار اسم “جاز” لابنتها، مؤكدةً أن “جاز” اسم فتاة، وله معنى، والسبب يعود إلى العائلة ككل، التي تُحب موسيقى الجاز.

وأضافت، في تصريحات إذاعية، أن الاسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها من ميولٍ فنية، لاسيما أن ابنتها الكبرى “لي لي سمر” لديها ميول فنية، ومن هنا يكون اسم الطفلة الثانية “جاز” اسماً على مُسمى.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة السعودية عن التغير الذي طرأ على حياتها، خاصة بعدما أصبحت أماً للمرة الثانية، والخبرة التي اكتسبتها من تجربتها الأولى.

وقالت مبارك: “أصبحت أكثر استرخاءً بحكم خبرتي مع ابنتي الأولى، فلم أعد أحمل همّاً كما في المرة الأولى، وأتقبل المساعدة، ولا تنتابني نوبات هلع، وشعرت بأن الولادة الثانية أسهل كثيراً من الأولى”.