فيديو رومانسي – زوجة خالد سليم تحتفل بعيد ميلاده.. ونجوم الفن يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت خيرية هشام، زوجة النجم المصري خالد سليم، على تقديم تهنئة خاصة له بمناسبة عيد ميلاده الـ46، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”.

وتضمن الفيديو اللحظات الرومانسية السعيدة، التي جمعت خالد سليم وزوجته في حياتهما، حيث اختارت أغنية “مطمنة” للنجمة المصرية أنغام، حيث كانت تحتضن زوجها في حفل عيد ميلاده، كما رصد المقطع حضورهما معاً العديد من الفعاليات الفنية، إضافة إلى ظهور ابنتيهما.

وعلقت زوجة خالد سليم على المقطع، قائلة: “أسعد عيد ميلاد مع حبي الناجح أكثر وأكثر ليكون، نموذجاً يحتذى لابنتينا دينا وكنزي”، وسط تفاعل واسع من محبي خالد سليم، الذين تمنوا له حياة هانئة.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع مناسبة عيد ميلاد خالد سليم، حيث هنأه البعض في تعليقات دونوها عبر منشور زوجته، من بينهم: هند صبري، جومانا مراد، شاهيناز، بينما حرصت خيرية هشام على الرد على من هنأوا زوجها في تلك المناسبة.

من جهته، احتفل خالد سليم بعيد ميلاده بطريقة أخرى، من خلال نشر جلسة تصوير حديثة خضع لها بإحدى المدن الساحلية، حيث ظهر وهو يعتمد “لوك” صيفياً مميزاً، وقام بنشر الصور عبر حسابه في “إنستغرام”.

وعلق سليم على الصور، قائلاً: “عيد ميلادي”، وسط تفاعل كبير من محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له حياة سعيدة، والتوفيق في أعماله الفنية القادمة.

وانتهى خالد سليم من تصوير فيلم “في القلب”، للنجمة السورية نسرين طافش، حيث يتم طرح الفيلم في دور العرض بموسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم “في القلب”، بطولة خالد سليم، نسرين طافش ومحمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج “الريماس” للإنتاج الفني، ومن إخراج مرقس عادل.