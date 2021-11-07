تامر حسني يفاجئ عروسين في أميركا.. دموع ولحظات لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يهتم النجم المصري، تامر حسني، بالجوانب الإنسانية خلال تعامله مع الغير، وهو ما يظهر من خلال العديد من المواقف التي يظهر فيها معدنه الطيب.

ومؤخراً، فاجأ تامر حسني عروسين في أميركا بحضور حفل زفافهما والغناء فيه، ومن شدة فرحهما دخلا في نوبة بكاء، كما تفاعل جميع الحاضرين في الفرح.

ونشر تامر حسني لقطات من حفل الزفاف، عبر حسابه في “إنستغرام”، خلال حضوره تلك المناسبة في أميركا، ودون تعليقاً قال فيه: “نادين وديڤيد.. فرح غنيت فيه النهارده في أميركا لوس أنجلوس.. حقيقي كان من أجمل الأفراح عشان الجميل إن والدة العريس كانت متفقة معايا وعاملة مفاجأة ليهم من غير ما يعرفوا وفهمتهم أني مش هاجي ومش فاضي”.

وتابع: “هما أصلاً كانوا حاطين أغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الأولى، ومكانوش متخيلين أني موجود لحد ما دخلت فاجأتهم وزي ما أنتوا شايفين فرحتهم جميلة قد إيه وفعلاً غالية عندي أوي”.

وأضاف تامر حسني: “عايز أقولهم حبكم ليا أثر فيا أوي طول الفرح، وأنا كمان حبيتكم جداً أنتوا، وكل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطة الجميلة دي أولهم والدة العريس الجميلة وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز وميرنا”.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور تامر حسني، وشاركوه التعليقات التي أعربت عن مدى تأثرهم بالفيديو ومحبّتهم الكبيرة له وتقديرهم للمجهود الذي يبذله لاسعادهم.

وتصدر تامر حسني حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعدما لفت أنظارهم برومانسيته في أحدث أعماله الغنائية، من خلال فيديو كليب “يا فرحة”.وجذب فيديو كليب الأغنية الجمهور، بعدما قام تامر حسني بدور الفنان الشامل في تنفيذ هذا العمل، حيث كتب ولحّن الأغنية، وقام بإخراج الكليب أيضاً، حاصداً أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال أيام على “يوتيوب”.

ودارت فكرة الكليب الرومانسية حول قيام الحبيب بطلب يد حبيبته، وإهدائها خاتم الخطوبة من خلال الهاتف، ما لفت أنظار المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمّنت أحداث فيديو كليب الأغنية مقابلة تامر حسني فتاة يُحبِّها، ومراحل ارتباطهما.. من الخطوبة والزواج، وقضاء الوقت مع الأصدقاء.