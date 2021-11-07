سيف نبيل في جلسة تصوير جديدة.. تميّز واختلاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد النجم العراقي سيف نبيل مؤخرًا جلسة تصوير جديدة؛ وشارك سيف المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الصور الجديدة التي حازت على إعجاب محبّيه.

ونالت صور سيف نبيل آلاف “الإعجابات” والتعليقات، إذ حرص محبوه على مشاركته التعليقات التي أثنت على اختلافه الدائم في اختيار اللوكات التي يظهر بها.

ويظهر سيف نبيل في الصور بإطلالة مميّزة، جالسًا على كرسي من اللون البني وسط الصحراء في لقطات مختلفة عن كل صوره القديمة.

على صعيد آخر، يواصل فيديو كليب أغنية سيف نبيل الجديدة “عالميه” رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز 3 ملايين مشاهدة على قناة سيف الرسمية في موقع يوتيوب. وتحتل أغنية “عالمية” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

أغنية “عالميه” باللهجة العراقية، من ألحان سيف نبيل وكلمات محمد الواصف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وجاء طرح الأغنية بمثابة مفاجأة لجمهور سيف نبيل، فحرص عدد كبير من محبيه على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى الكثير من التعليقات التي أثنت على تميّز الأغنية وأدائه للأغنيات الكلاسيكية.