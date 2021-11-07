فارس كرم يحدث ضجّة بتغريدة جديدة.. والده الراحل حاضر في كلماته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدث النجم اللبناني فارس كرم ضجّة بتغريدة نشرها على حسابه الرسمية في موقع “تويتر”، إذ نشر صورة جديدة وعلّق عليها قائلاً: “لو الفكر برجّع الغيّاب… كنت برجّع كل اللي بحبهم”.

وتفاعل المتابعون مع تغريدة فارس كرم، فاعتبر عدد كبير منهم أنها تحمل رسالة إلى والده، خاصةً أن فارس لا يفوت فرصة إلّا ويعبّر من خلالها عن اشتياقه للراحل الذي كانت تجمعه فيه علاقة صداقة متينة جدًا.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم في الشهر الحالي لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

كما يشارك فارس كرم في الأغنية الرسمية لكأس العرب إلى حانب الفنانين عمر عبداللات وأصيل هميم وناصر الكبيسي؛ وسيحمل العمل توقيع المخرج سعيد الماروق.