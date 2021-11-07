يارا.. ونجاح مستمر في “مليت”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية يارا بحصد أصداء أحدث أعمالها الفنية، كليب أغنية “مليت” بعد شهر من صدوره على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ويحرص محبو يارا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها، إذ تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الرومانسية.

“مليت” هي أولى أغنيات ألبوم يارا (اللبناني – المصري) الجديد -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.

وحقق كليب أغنية “مليت” ما يقارب 4 ملايين مشاهدة، كما يواصل تصدّره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب”.