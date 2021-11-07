شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة ميرفت أمين تفاجئها بمرضها بالسرطان فى الحلقة 6 من "حكايتى مع الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من حدوتة "حكايتى مع الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" أحداثًا مختلفة، حيث إن عزيز – أحمد خليل، فتح الأجندة التي كتبت فيها زوجته ميرفت أمين، كل ما تشعر به من ألم، فضلاً عن حزنها الشديد بسبب التغيير الذى طرأ على علاقتهما، منذ سنوات طويلة، حيث كتب كل ما بداخلها وما يؤلمها في تلك الأوراق، حتى تكون مستند موثق لتلك العلاقة.

وعندما قرأ عزيز – أحمد خليل، شعر بالذنب الكبير تجاه زوجته، خصوصًا أنه شرع في خيانتها، وأقام عدة علاقات نسائية، فضلاً عن إهماله لها رغم العشرة وسنوات الزواج بينهما، ولذلك قرر أن يغيير من تلك العادات، وهو ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

وخلال مشاهد نهاية الحلقة الـ 6، ذهبت ميرفت أمين إلى شقيقتها في مدينة الأسكندرية حتى تطلب منها "أموالها" خاصة أنهما يمتلكان ورث من العائلة، وخلال الحديث بينهما، وفى مشهد مؤثر كشفت شقيتها – ليلى عز العرب، أنها مصابة بمرض "السرطان" وكشفت رأسها وتبين أن شعرها قد سقط نتيجة العلاج الكيمائى، واختتمت الحلقة في إطار من الغموض والاثارة .

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن.