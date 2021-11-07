شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يواصل تحضيراته لـ"المداح 2" للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم حمادة هلال هذه الأيام تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "المداح"، بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحًا جيدًا، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، ويعكف مؤلفو العمل أمين جمال وشريف يسرى ووليد أبو المجد على كتابة السيناريو والحوار الخاص بالعمل، وفى نفس السياق يواصل مخرج الحلقات أحمد سمير فرج، تحضيراته لتحديد موعدا لإنطلاق التصوير.

واستقر "هلال" على المنافسة بالجزء الاول من "المداح"، خلال سباق دراما رمضان المقبل، لذلك أجل كل مشاريعه التمثيلية إلى ما بعد هذا العمل.

وشارك فى بطولة الجزء الأول من مسلسل "المداح"، بجانب بطله حمادة هلال كل من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

والمسلسل يروى قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.