شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري وسليمان عيد ضيفا مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك كل من سليمان عيد وعبير صبرى كضيوف شرف ضمن أحداث مسلسل "أنا وهى" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، والذى يتمضن 15 حلقة، وصورًا للاثنين بالفعل مشاهدهما في المسلسل، الذى يخرجه سامح عبد العزيز.

وأكد حاتم في تصريحات سابقة لـ الخليج 365"، أنه يجسد شخصية تدعى سليم وهو مريض نفسى يقطن في إحدى العمارات التي تسكن فيها الفنانة هنا الزاهد التي تجسد شخصية "هند"، وتتنوع الخطوط الدرامية بحسب الأحداث، حيث إن هناك عددًا من ضيوف الشرف سيظهرون تباعًا في الحقات، وأبرزهم محمد ثروت وآخرون .

مسلسل "أنا وهى" هي تجربة أحمد حاتم الأولى في عالم المنصات، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، محمود البزاوى، سلوى محمد على، عارفة عبد الرسول، ميرهان حسين، سيف زهران، وأخرو، تأليف أحمد جبرن وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن حاتم وجميلة عوض، يعرض لهما حالياً فيلم "عروستى" فى دور العرض السينمائى، من تأليف مصطفى البربرى، وإخراج محمد بكير.