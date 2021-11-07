شكرا لقرائتكم خبر عن 610 ملايين دولار لـ No Time to Die فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم No Time to Die إلى 610 ملايين و443 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 136 مليونًا و971 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و473 ملايين و472 ألف دولار بدور العرض حول العالم، منذ يوم 8 أكتوبر الماضى.

ويدور No Time to Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die ، الشخصية التي ظهرت بـ اسم سافين، ويرتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.