شكرا لقرائتكم خبر عن "اللهم إنه فى ذمتك".. ناهد السباعى تحيى الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ناهد السباعى على إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة لهما معا تتذكرة.



حساب ناهد السباعى على انستجرام

علقت ناهد السباعى على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الذكري الثانوية الثانية اللهم إنه في ذمتك، وحبل جوارك، َفقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمهُ أنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان مُحسناً فزده في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه".



ناهد السباعى وهيثم احمد زكى

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى منزله بمدينة الشيخ زايد بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني وجميع المصريين على مشهد رحيله الذى أدمى القلوب، فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة ومات وحيدا.

ولد هيثم أحمد زكي، يوم 4 أبريل 1984 وبدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة لكن ذاكرته سوف تظل خالدة في وجدان الجميع.