شكرا لقرائتكم خبر عن "يا شباب يا بنات".. كارول سماحة تحتفل بوصول أغنيتها الجديدة 4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كارول سماحة، بوصول أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات" لـ 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، ونشرت كارول صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب اليوم".



كارول

وطرحت النجمة كارول سماحة، أحدث أغنية "يا شباب يا بنات"، الأيام الماضية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة .

واحتفلت النجمة كارول سماحة، الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.

ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام صور من حفل عيد الميلاد، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا".

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".