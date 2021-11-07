شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم بعد طرح كليبها الجديد: استمروا فى إرسال الرسائل لى وأشعر بحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نانسى عجرم، عن سعادتها بكمية الرسائل التي تصل لها، بعض طرح كليبها الجديد "مية وخمسين"، وغردت نانسى عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أشعر بحبكم استمروا فى إرسال لى الرسائل الجميل واتفرجوا على كليب مية و خمسين".



نانسى عجرم

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أمس السبت، كليب أغنيتها "مية وخمسين" والتي طرحتها على طريقة السينجل منذ 3 شهور، وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق.

وفى نفس السياق أيضا يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، يوم 12 نوفمبر الشهر المقبل، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.