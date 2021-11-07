لا يفوتك | فيديو نادر لـ يحيى الفخراني يكشف تفاصيل إتهامه في قضية آداب شهيرة! – (تفاصيل صادمة)

كتب امير فتحي في الأحد 7 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - حوار قديم للفنان الكبير يحيى الفخراني مع الكاتبة سكينة فؤاد، تداوله عدد من النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعي كشف الفخراني من خلاله الأزمة التي أثارها مشهد القبلة من فيلم “للحب قصة أخيرة”، ووصف فيه مخاوفه بعد اتهامه في قضية آداب.

وقال يحيى الفخراني: “لنفرض أن في قوانين موضوعة ممنوع التقبيل في السينما، لما الممثل أو المخرج أو المنتج يعمل مشهد فيه تقبيل يبقى خطأ. لكن العرف السائد إن هناك تقبيلاً في السينما، وهناك مشاهد جائزة في كل الأفلام، إشمعنى فيلم بذاته يقدم للمحاكمة؟”

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وأضاف :”لما ألاقي فيلم أنا بأقدره وأحترمه، والمشهد جائز وغير مخل بالآداب من وجهة نظري ووجهة نظر العرف السائد في المجتمع في الوقت ده إذا مفيش مشكلة.”

وتابع: “تجربتي ليلة القبض على يحيى الفخراني، أول ما جاء في ذهني لما فوجئت بالاتهام بتاع آداب كانوا ولادي، إن ابني الصغير حيسمع إن أبوه متهم في قضية آداب وده في مدرسة أطفال، وبعد فترة تداركت الموقف إن أمه حتفهمه. لكن اللي كنت خايف منه جدا إن رجل الشارع العادي يتعلق في ذهنه إن يحيى الفخراني عمل مشهد مخل بالآداب.”

وأوضح يحيى الفخراني أنه اتخذ قراراً بعد جلوسه مع وكيل النيابة وحتى موعد رفع ستار المسرح في ذلك اليوم باعتزال التمثيل نهائياً.

يُذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني كانت مسلسل” نجيب زاهي زركش” الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2021 الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور والنقاد، ويدور حول رجل ثري يحيا حياة لاهية، وتدير حياته عشيقتة القديمة التى تدعى شفيقة، وفي أحد الأيام تخبره أنها على وشك الموت، وترغب في الزواج منه، وبالفعل يجيب طلبها، وتتوفى بعد أن تلقي قنبلة الأولاد الثلاثة المجهولي النسب، ويبقى على الأب أن يتعرف على ابنه الشرعي، وهو ما يفترض أن يولد الكوميديا.

مسلسل “نجيب زاهي زركش” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني، وإنتاج شركة “سينرجى”، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين. وهو مأخوذ عن واحد من أشهر الأفلام الإيطالية وهو “الزواج على الطريقة الإيطالية”، من إخراج فيتوريو دي سيكا وبطولة صوفيا لورين ومارشيلو ماستروياني.

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