أول ظهور لنجل الفنانة ليلى عز العرب صاحب الـ 45 عامًا؛ لن تصدقوا وسامته- شاهده الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 7 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية “ليلى عز العرب” التى ظهر خلال صوره مع نجلها الأكبر الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث ظهرت عز العرب في صوره نشرتها مع إبنها الأكبر، في إطلالة هي الأولى له على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت ليلى الصورة بعبارة “انا وبكريتي ابني حبيبي” فيما انطلقت موجة من التعليقات التي ركزت على شكل الشاب ووسامته، وعلى بعض الشبه بينه وبين والدته.

وكانت ليلي عز العرب قد حلّت الشهر الماضي ضيفه علي برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن نجليها وكشفت أعمارهما فقالت أن نجلها الأكبر عمره الآن 45 عامًا، كما تحدثت عن أوجه إختلاف التربية بين أبنائها وأحفادها.

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في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة المصرية ليلى عز العرب، قلق وحيرة جمهورها بعد ظهورها فى صورة لها وهى صلعاء تمامًا، وهو ما تسبب في قلق الجمهور إذ اعتقد البعض أنها مريضة سرطان؛ وأوضحت الفنانة أن الصورة من أحدث أعمالها الفنّية، والتي تتطلب أن تظهر بهذا الشكل، مطمئنة الجمهور عليها، كما رفضت الكشف تفاصيلها…إضغط هنا وشاهدها الآن!

وعرض مؤخرًا لـ ليلى عز العرب، حاليًا حكاية “حكايتي مع الزمان” ضمن “مسلسل إلا أنا“، وتشارك فيها مع مجموعة من الفنانين منهم من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل وأشرف زكى وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

“حكايتى مع الزمان” هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، وتدور الأحداث فى إطار إجتماعى حول المشاكل الأسرية.

وتشارك ليلى عز العرب في مسرحية أبو العربي، المقرر عرضها في موسم الرياض، ثم تعود بعدها لعرض الموسم الثاني للمسرحية بالقاهرة، ويشارك في بطولة المسرحية كلا من هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

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