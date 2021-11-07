بوسي تُثير الجدل بـ «لوك» جديد على إنستجرام.. والجمهور يشبهها بـ «ياسمين صبري» – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 7 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - نشرت المطربة المصرية بوسي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بلوك جديد تسبب في توجيه انتقادات واتهامات لها.

ونالت بوسي إعجاب البعض الآخر من متابعيها والبعض شبهها بـ ياسمين صبري، وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: “هو الميكب ارتست بتاع ياسمين صبري هو اللي مكيجك”، وعلّق أخر ساخرًا: “ولما ياسمين صبري تعضك”.

وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطلون جلد وبلوزة أنيقة، كما تزينت ببعض الاكسسوارات العصرية والبسيطة المتناسقة مع ملابسها.

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من ناحية أخرى، طرحت بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “أبيع الدنيا”، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا معاً في أغنيتين من قبل هما، “تعالى”، و”أنا الدنيا”.

وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل ” الخانكة” ومسلسل “الحساب يجمع”، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

يُذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى “مسلسل الديفا“، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن ثماني حلقات، وكل حلقة عبارة عن عشر دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

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