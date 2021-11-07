صورة ورسالة مؤثرة.. نيمار يكرم حسناء البرازيل القتيلة

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: بطريقة مؤثرة، احتفل نيمار بهدفه الأول في مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوردو مساء أمس، بتكريم المغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا، التي لقيت مصرعها بحادث تحطم طائرة يوم الجمعة الماضي.

فقد سجل المهاجم البرازيلي البالغ 29 عاما، السبقت هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه التي انتهت بالفوز لمصلحته 3-2 أمام بوردو ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فيما احتفل نيمار بهدفه الأول برفع قميصه لإظهار رسالة مؤثرة وهو ينظر إلى الكاميرا.

وجاء في الرسالة التي كتبت بخط اليد: “سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام م.م (ماريليا ميندونكا)”.

يشار إلى أن المغنية ميندونكا كانت لقيت حتفها الجمعة بحادث تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس البرازيلية أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت تقلهم بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

وعبر نيمار عن مشاعر الصدمة والحزن لوفاتها وغرد عبر حسابه في “تويتر” كاتبا : “أرفض التصديق.. أنا أرفض”، مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.