مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الفنانة نيللي، جائزة “الهرم الذهبي التقديرية” لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ 43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها المهنية.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: “إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة”.

كذلك، أضاف أن “نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء”، مشيراً إلى أن ذلك “ميزها عن فنانات جيلها وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا”.

وتعتبر نيللي إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ إن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها “الطفلة المعجزة”، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلبة.

بخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضاً بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة فيما يزيد عن 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

بدأت في عمر 4 سنوات

وكانت البداية في عمر أربع سنوات، حين جسدت دور الطفلة منى من خلال فيلم “الحرمان”، الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل عماد حمدي، ومن ثم توالت عليها الأعمال خلال فترة طفولتها، من بينها فيلم “عصافير الجنة”، “رحمة من السماء”، “توبة”، “حتى نلتقي”.

في ستينيات القرن الماضي، بدأت في الظهور كشابة في مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولة الكثير منها من بينها “المشاغبون”، و”المراهقة الصغيرة”، و”إجازة صيف”، و”بيت الطالبات”، و”صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، و”الرجل الذي فقد ظله”، و”الحبسنة 70″، و”البنت الحلوة الكدابة”، و”طائر الليل الحزين”، وصولاً إلى “العذاب امرأة” و”أنا وأنت وساعات السفر”، و”الغول”.

أما على خشبة المسرح، كانت بدايتها مع مسرحية “الدلوعة”، التي لعبت من خلالها دور “فكرية الزعفراني”، ومسرحية “كباريه”، و”انقلاب”، وغيرها، بالإضافة إلى مساهماتها الكبيرة في التلفزيون حيث قدمت عدة مسلسلات من أبرزها “الدوامة”، “مبروك جالك ولد”، “عاشت مرتين”،”برديس”، “إنها مجنونة مجنونة”، “ألف ليلة وليلة”، “سنوات الشقاء والحب”.

فوازير رمضان

في موازاة ذلك، استطاعت من خلال الفوازير أن تحقق نجاحاً جماهيريا كبيرا يُحسب لها حتى الآن، وكانت البداية مع “صورة وفزورة”، عام1975، لتبدأ بعد ذلك سلسلة فوازير منها “صورة وفزورتين”، “صورة وثلاث فوازير”، “صورة و30 فزورة”، “أنا وأنت – فزورة التمبوكا”،”عروستي”، “الخاطبة”، “عالم ورق ورق ورق”، “عجايب صندوق الدنيا”، “أم العريف”، “الدنيا لعبة”، “زي النهاردة”.

ويعد مسلسل “قصاقيص ورق”، الذي عرض عام 2005، هو آخر عمل فني قدمته، لكن رغم غيابها عن الساحة الفنية منذ ذلك التاريخ، فإنه يمكن أن نؤرخ أغلب مراحلها العمرية من خلال كاميرات السينما والتلفزيون التي وقفت أمامها منذ نعومة أظافرها.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.