هيفاء وهبي تتوج ملك جمال لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل انتخاب (ملك جمال لبنان 2021)، الذي سيقام يوم 16 نوفمبر الجاري.

وستترأس هيفاء لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان، كما من المقرر أن تشعل الحفل بباقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى الإستعراضات التي ستقدمها على المسرح.

ويشارك عدد من الشباب في التنافس على الفوز بلقب ملك جمال لبنان، والحفل الذي تحتضنه العاصمة بيروت من المقرر أن يحضره العديد من نجوم الفن والمجتمع بلبنان.

وتعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني، إذ أحيت مؤخرًا حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية (بورفؤاد) في محافظة بورسعيد في مصر. كما تستعد لإحياء حفل فني كبير في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة النجم اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة، 19 نوفمبر من تنظيم شركة سبوت لايت.

على صعيد آخر، تصدّرت هيفاء وهبي قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.