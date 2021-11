شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة السينمائى يعلن قائمة الأفلام المتنافسة ضمن مسابقته الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة ضمن المسابقة الدولية التي ستقام خلال فعاليات دورته الـ 43، والتى من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة الأفلام المتنافسة ضمن المسابقة الدولية كالآتي:

1- 107 أمهات

إخراج: بيتر كيريكس

الدولة: سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا

يدور الفيلم الروائي "107 أمهات - 107 Mothers"، الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "ليزيا" التي ارتكبت جريمة عاطفية أدت إلى الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات في أحد السجون الإصلاحية للنساء في أوديسا. لقد أنجبت للتو طفلها الأول، وهي الآن تدخل عالما يسكنه النساء فقط: سجينات، وممرضات، وحراس، ونساء من جميع الأعمار، وزوجات وأرامل وبنات وأخوات ونساء حوامل ونساء لديهن أطفال. إذا لم يكن من خلال الزي الرسمي، سيكون من الصعب أحيانا تمييز البعض.

2- أبو صدام

إخراج: نادين خان

الدولة: مصر

فيلم "أبو صدام - Abusaddam"، هو روائي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول سائق التريلا القديم ذو الخبرة "أبو صدام" الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

3- انطوائيون

إخراج: هونج سبونج يون

الدولة: كوريا الجنوبية

يعرض الفيلم الروائي "انطوائيون - Aloners" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول امرأة انطوائية تقُيم وجودها المنعزل بعد وفاة جارها بمفرده في شقته.

4- بنات

إخراج: نانا نيول

الدولة: ألمانيا، إيطاليا، اليونان

يدور الفيلم الروائي "بنات – Daughters" الذي يعرض دوليا لأول مرة، حول مارثا وبيتي، اللتين تعرفان بعضهما منذ عشرين عاما ولكن في حين تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجوري، تحزن بيتي على زوج أمها إرنستو الذي توفى قبل سنوات. ما بدأ كرحلة ليوم واحد إلى سويسرا يتحول إلى رحلة برية عبر نصف أوروبا.

5- بنات عبد الرحمن

إخراج: زيد أبو حمدان

الدولة: الأردن

أحداث الفيلم الروائي "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul-Rahman"، الذي يعرض عالميا لأول مرة، تدور حول في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.

6- الثقب في السياج

إخراج: خواكين ديل باسو

الدولة: المكسيك، بولندا

تدور أحداث الفيلم الروائي "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، الذي يعرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، في معسكر صيفي منعزل ومغلق في الريف المكسيكي، وتحت أعين أولياء أمورهم البالغين، يتلقى الأولاد من مدرسة خاصة مرموقة تدريبا بدنيا وأخلاقيا ودينيا لتحويلهم إلى نخبة الغد. يؤدي اكتشاف ثقب في السياج المحيط إلى سلسلة متزايدة من الأحداث المزعجة، وتنتشر الهستيريا بسرعة.

7- جسد ضئيل

إخراج: لورا ساماني

الدولة: إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا

تدور أحداث الفيلم الروائي "جسد ضئيل - Small Body" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دولة إيطاليا، عام 1900. حيث ولدت طفلة أجاتا يونج ميتة. تسمع أجاتا عن مكان في الجبال حيث يمكن إعادة الأطفال إلى الحياة مرة واحدة فقط لتعميدهم. تقوم برحلة مع جثة ابنتها الصغيرة مخبأة في صندوق، وتلتقي بلينكس، الصبي المنعزل الذي يعرض عليها مساعدتها. انطلقا في مغامرة ستمكن كلاهما من الاقتراب من معجزة تبدو مستحيلة.

8- رقيق

إخراج: صامويل ثيس

الدولة: فرنسا

خلال أحداث الفيلم الروائي "رقيق - Softie" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتميز جوني البالغ من العمر عشر سنوات عن عائلته وحيّه القاسي في شرق فرنسا. إنه حساس وذكي ومهتم بجميع أنواع الأشياء التي تتجاوز عمره. بفضول، يلاحظ تقلبات الحياة العاطفية المضطربة لأمه العزباء الشابة. تتغير الأمور عندما يتولى مدرس جديد حديث العهد بالمدينة الكبيرة، صف جوني. يؤمن السيد أدامسكي بجوني، ويريد أن يفتح له عالما جديدا. والمعلم الشاب المثقف يثير أيضا اهتمام الصبي.

9- سبعة كلاب

إخراج: رودريجو جيريرو

الدولة: الأرجنتين

تدور أحداث الفيلم الروائي "سبعة كلاب - Seven Dogs"، الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول إرنستو الذي يعيش مع كلابه السبعة في مبنى سكني في مدينة قرطبة، بالأرجنتين. يدور روتينه اليومي الوحيد حول احتياجات حيواناته الأليفة ومشاكله الصحية والمالية. يرتب جيرانه جلسة ويحثونه على إخراج حيواناته الأليفة من الشقة. لا يريد إرنستو العيش دون كلابه، ولا يمكنه تحمل تكاليف الانتقال إلى مكان آخر. بفضل تعاطف الأشخاص الذين يعانون أيضا من الوحدة، ولكنهم يتشاركون كل يوم في مساحات مشتركة تربطهم ببعضهم البعض، يجد إرنستو طريقة لحل الخلاف.

10- صلاة من أجل المسلوبين

إخراج: تاتيانا هيزو

الدولة: المكسيك، ألمانيا، البرازيل

تدور أحداث الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين - Prayers for the Stolen" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بلدة جبلية في المكسيك، تستولي ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا، وارتدوا ملابس النساء عندما لا يراقبهن أحد، ولديهم مكان للاختباء ليبقين في مأمن من أولئك الذين سيأسرونهم، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه.

11- غُدوة

إخراج: ظافر العابدين

الدولة: تونس

خلال أحداث الفيلم الروائي "غُدوة - Tomorrow" الذي يعرض لأول مرة عالميا، تتدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.

12- كيارا

إخراج: جوناس كاربينيانو

الدولة: إيطاليا، فرنسا

خلال أحداث الفيلم الروائي "كيارا - A Chiara" الذي يعرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، تجتمع عائلة جراسيو وأصدقائها للاحتفال بعيد الميلاد الثامن عشر لابنة كلوديو وكارميلا الكبرى. هناك منافسة صحية بين فتاة عيد الميلاد وشقيقتها كيارا البالغة من العمر 15 عاما حيث يتنافسان على حلبة الرقص. إنها مناسبة سعيدة، والعائلة المتماسكة في أفضل حالاتها. ومع ذلك، يتغير كل شيء في اليوم التالي عندما يختفي الأب. تبدأ كيارا في التحقيق. مع اقترابها من الحقيقة، تضطر إلى تحديد نوع المستقبل الذي تريده لنفسها.

13- معجزة

إخراج: بوجدان جورج أبتري

الدولة: رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا

يتتبع الفيلم الروائي "معجزة - Miracle" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الراهبة الشابة كريستينا (19 عاما) وهي تتسلل من ديرها المنعزل لتطلع بأمر عاجل. تأخذها رحلتها المبهمة حول المدينة، لكنها على ما يبدو غير قادرة على حل مشكلتها والعثور على الرجل الذي تبحث عنه. عندما تنفد خياراتها، تعود في المساء لتلتقي بمصير غير متوقع في طريق عودتها إلى الدير.

على صعيد آخر، كشف مهرجان القاهرة السينمائي، أن المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، سيتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية، فيما جاءت قائمة الأعضاء كالآتي: الممثلة الأمريكية ماريسا برينسون، المؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، الممثلة الفرنسية نورا أررندر، الفنانة المصرية نيللي كريم، المخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، المخرج الإيطالي روبرتو مينيفريني.

ومن المقرر أن يتم منح الأفلام الفائزة الجوائز التالية: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي "جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج"، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).