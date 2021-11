شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول حفل لـ أديل على مسرح بلاديوم التاريخى بعد غياب 4 سنوات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة العالمية أديل، حفلا غنائيا هو الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، مساء أمس السبت، وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث ارتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، وتركت شعرها الأشقر منسدل علي كتفها، وتم تسجيل عودة Adele التي طال انتظارها إلى المسرح، كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele ، والتي سيتم بثها يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى.



اديل

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.

وعلي جانب آخر شعر جمهور "أديل" بخيبة أمل عندما لم يتمكنوا من رؤيتها قبل أدائها على المسرح التاريخى، بعد أن دخلت المسرح من خلال مدخل جانبى بعيد عن حشود الجماهير.

وغادرت أديل مع حبيبها ريتش بول بعد أن أحيت حفلها الأول منذ أربع سنوات أمام جمهور مليء بالنجوم، وبدت مغنية The Someone Like You ، البالغة من العمر 33 عامًا، ساحرة عندما استقلت سيارة يقودها سائق ويحيط بها الأمن.