فن ومشاهير

تفاصيل أول حفل لـ أديل على مسرح بلاديوم التاريخى بعد غياب 4 سنوات "صور"

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة العالمية أديل، حفلا غنائيا هو الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، مساء أمس السبت، وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث ارتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، وتركت شعرها الأشقر منسدل علي كتفها، وتم تسجيل عودة Adele التي طال انتظارها إلى المسرح، كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele ، والتي سيتم بثها يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى.

اديل
اديل

Glam: Adele looked stylish in her dress which featured an off-the-shoulder design

Tired? The star looked sleepy as she sat in the back of the car and headed home

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم  بلومارين.

Kate Garraway

Dua Lipa

وعلي جانب آخر شعر جمهور "أديل" بخيبة أمل عندما لم يتمكنوا من رؤيتها قبل أدائها على المسرح التاريخى، بعد أن دخلت المسرح من خلال مدخل جانبى بعيد عن حشود الجماهير.

Oops! Adele's fans gathered outside of the London Palladium on Saturday to catch a glimpse of the superstar singer, before realising she entered through a side door

Smart: Rich made his way out of the venue and headed into the same car as his superstar girlfriend

وغادرت أديل مع حبيبها ريتش بول بعد أن أحيت حفلها الأول منذ أربع سنوات أمام جمهور مليء بالنجوم، وبدت مغنية The Someone Like You ، البالغة من العمر 33 عامًا، ساحرة عندما استقلت سيارة يقودها سائق ويحيط بها الأمن.

Cute: Adele (pictured surrounded by her security) first spoke about her romance with Rich, 39, during a Vogue interview in October following months of speculation just after the couple went 'Instagram official

 

 She's back! Adele's long-awaited return to the stage was recorded as part of an ITV special, titled An Audience With Adele, which will be broadcast on Sunday November 21

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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