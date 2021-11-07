شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق ميرفت أمين في الحلقة السادسة من "حكايتى من الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من حدوتة "حكايتى من الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، أحداثًا مثيرة، خاصة أن الحلقة بدأت بصدام حاد بين عزيز - أحمد خليل، وزوجته ميرفت - ميرفت أمين، وانتهت المشادة الكلامية بطلاق ميرفت أمين من زوجها أحمد خليل، كما طردت "ولاء - ياسمين رحمى" من معرض السيارات التي كانت تعمل به، خاصة بعدما أكتشف أمرها أنها "خانت" خطيبها شريف – عصام السقا، واقامت علاقة مع خالد - أحمد والى.

وخلال أحداث الحلقة، تعرض عزيز - أحمد خليل لوعكة صحية، دخل على غثرها للمستشفى، مما جعل ميرفت زوجته تشعر بحزن وعلى الفور ذهبت له إلى المستشفى للاطمئنان عليه، ثمدخلت ميرفت في حديث مع شقيقها اشرف زكى، وشرحت له أنها كانت لا تريد الطلاق، ولكنها كانت تريد المعاملة الطيبة، والإهتمام مثل أى أمرأة تمر بظروف وضغوط صعبة فى الحياة، من تحمل مسؤلية ومشاكل أسرية وخلافه، ولذلك كانت ترغب أن زوجها يشعر بها وبما تشعر به من حزن مكتوم فى قلبها لسنوات، وموضوع الطلاق كان أخر ما ترغب، ولكن زوجها طلقها.

حدوتة "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال ومحد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج أحمد حسن.