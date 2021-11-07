شكرا لقرائتكم خبر عن من مشروع لآخر.. كيف يدعم أحمد حلمى ابنته لى لى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند النجم أحمد حلمى خلال الأيام الماضية ابنته لى لى ودعمها في مشروعها الجديد وهو الرسم على الملابس البناتى بأشكال مختلفة، ونشر صورة لابنته لى لى، وهى بجوار المنتجات التى تصنعها عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "مفيش منه رجالى، فخور بيكى".



أحمد حلمى

ويحرص أحمد حلمى، على دعم ومساندة ابنته لى لى دائمًا في مشروعاتها التي بدأتها، وأيضًا في فيديوهات الرقص التي تنشرها على تطبيق تيك توك، ودائما يظهر حلمى ولى لى بلقطات في الفيديوهات تكشف علاقتها المختلفة بوالدها التي يتخللها صداقة بينهما.

وعلي جانب أخر، احتفل النجم أحمد حلمى بقرب حلول فصل الشتاء على طريقته الخاصة، ونشر حلمي صورة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويرتدي فيها ملابس شتوية مميزة، مصحوبة بتعليق :"يا أهلا بالشتا"، كما عبرت زوجته النجمة مني زكي عن إعجابها بالصورة، حيث علقت علي الصورة بمجموعة قلوب، فيما حصدت الصورة عدد كبير من الإعجابات فور نشرها.